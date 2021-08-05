ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара повернувся до зниження на міжбанку

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 серпня 2021 10:15
Курс долара повернувся до зниження на міжбанку Фото: курс долара знизився на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 5 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,94 гривень за долар, курс в покупці до 26,92 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 18 копійок до 31,89 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,9250 - 26,9450 грн/долар, євро 31,8684 - 31,8921 грн/євро, російський рубль 0,3675-0,3679 грн/рубль.

Курс долара повернувся до зниження на міжбанку

Нагадаємо, 4 серпня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9500 - 26,9700 грн/долар, євро 32,0516 - 32,0727 грн/євро, російський рубль 0,3698 - 0,3702 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ підвищив курс долара. Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,90 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Стала відома причина смерті Марчука
Стала відома причина смерті Марчука
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні