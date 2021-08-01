Що буде курсом долара і євро в серпні: прогноз аналітика
У серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як нагадав аналітик, в липні гривня зміцнилася як до долара (восьмий місяць поспіль, з грудня минулого року), так і до євро (третій місяць поспіль, з березня). Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 27,1763 до 26,8867 грн (-1,1%). Курс євро за цей же час знизився з 32,3018 до 31,9239 грн (-1,2%).
За його словами, трохи більш сильне в порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане зі зниженням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EUR / USD незначно знизилася з 1,1890 до 1,1870 (-0,1%).
При цьому з початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав до національної валюти на 8,1%. Серед валют країн колишнього СРСР гривня займає друге місце по зміцненню до долара з початку року після вірменського драма. По зміцненню в липні гривня посіла четверте місце, пропустивши вперед вірменський драм, Білоруський рубль і грузинський ларі.
"Зміцнення гривні багато в чому пов'язано зі сприятливою зовнішньою кон'юнктурою - високими світовими цінами на багато позицій українського експорту, включаючи руду, метали, аграрну продукцію. Крім цього, зберігається високий попит нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики", - констатував Іосуб.
Позитивно на курсі позначилися плани по дорозміщенню єврооблігацій на 0,5 млрд доларів. А також інформація про емісію МВФ серед своїх членів спеціальних прав запозичення (SDR), в результаті якої Україна може поповнити у вересні свої міжнародні активи на суму приблизно 2,9 млрд доларів. При цьому населення залишається великим чистим продавцем валюти, додав аналітик.
Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.