Офіційно наші. Які населені пункти вже звільнили ЗСУ на сході (список)

Харківська область

Балаклія

8 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що місто Балаклія Харківської області звільнили від окупантів. Глава держави опублікував відео, на якому боєць ЗСУ підтверджує звільнення міста від російських окупантів.

Купянськ

Про деокупацію Купянська офіційно стало відомо 10 вересня. Відповідну інофрмацію оприлюднила радниця голови Харківської облради Наталія Попова, про звільнення міста написав і депутат в Дергачівської міської ради Олексій Степаненко. Згодом спецпризначенці СБУ зайшли до Купянська та показали перші фотографії з міста.

Волохів Яр

9 вересня бійці Нацгвардії повідомили, що звільнили від окупантів Волохів Яр у Харківській області та підняли український прапор у населеному пункті.

Шевченкове

Українські бійці підтвердили деокупацію селища міського типу Шевченкове. У його звільненні від російських окупантів брала участь 112 Бригада територіальної оборони міста Києва, яка і підтвердила це на сторінці в Facebook.

Артемівка

Військові 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили село Артемівка, про це стало відомо 10 вересня з традиційного відеозверенення глави держави Володимира Зеленського.

Василенкове

В той же час Зеленський повідомив і про звільнення села Василенкове, які теж деокупували бійці 113-ї окремої бригади територіальної оборони.

Чкаловськ

Президент Володимир Зеленський повідомив сьогодні, що ЗСУ звільнили й Чкаловськ у Харківській області. 14-а окрема механізована бригада імені князя Романа Великого встановила український прапор населеному пункті.

Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка

Ці населені пункти ми охопили в одному рядку, оскільки їх звільнення сьогодні офіційно підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та зазначив, що українські бійці з початку вересня звільнили вже 3000 кв км територій і знаходяться вже у 50 кілометрах від кордону з Росією.

Донецька область

Озерне

Зазначимо, що окрім успішно звільнених десятків населених пунктів Харківської області, точних назв їх усіх поки достеменно не відомо, варто відзначити і успіх наших бійців у Донецькій області.

Так, 8 вересня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що ЗСУ звільнили Озерне на Слов'янському напрямку. Президент Володимир Зеленський подякував за це бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, що сьогодні Дергачівска міська рада оприлюднила фото з українським прапором у Козачій Лопані, а голова громади Вячеслав Задоренко каже, що окупанти вже тікають "на Бєлгород", тим часом міжнародні аналітики припускають, що Ізюм вже звільнили, або може бути звільненим протягом наступних 48 голин.