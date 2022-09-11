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До кордону 50 км. Залужний вперше розповів про наступ ЗСУ в Харківській області

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Харківська область, Неділя 11 вересня 2022 11:46
До кордону 50 км. Залужний вперше розповів про наступ ЗСУ в Харківській області Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці з початку вересня звільнили вже 3000 кв км територій. ЗСУ в Харківській області знаходяться у 50 кілометрах від кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

"Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України. На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км", - написав він.

Залужний також показав світлини, на яких результати успішних контрнаступальних операцій наших бійців.

Фото: Залужний вперше розповів про наступ ЗСУ в Харківській області та показав фото (t.me/CinCAFU)

"На цих світлинах - результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка", - зазначив головногомандувач ЗСУ.

Своєю чергою він наголосив, що захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

Нагадаємо, до цього аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вже звітували, що наші бійці звільнили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня.

Також фахівці стверджували, якщо українські війська, звільнили Великий Бурлук, то це дозволило їм розмістити сили в межах 15 кілометрів від міжнародного кордону, як бачимо зі звіту Залужного про 50 км, цього поки не відбулося.

Детально про ситуацію на фронтах станом на 11 вересня - дізнайтеся з оновлених карт.

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Харків Валерій Залужний Війна Росії проти України
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