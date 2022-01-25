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Офіційно. Канада тимчасово відкликає сім'ї дипломатів з України

Автор: Валерія Поліщук

Канада тимчасово відкликає сім'ї дипломатів з України. Зокрема, через нарощування російської військової потужності на кордоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Канади.

Покинути Україну повинні діти віком до 18 років і супроводжуючі їх члени сім'ї.

"У зв'язку з триваючим нарощуванням військового потенціалу Росії і дестабілізуючою діяльністю в Україні і навколо неї, ми прийняли рішення тимчасово відкликати дітей співробітників посольства Канади у віці до 18 років і супроводжуючих їх членів сімей", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві додали, що чиновники Міністерства закордонних справ і посольства в Києві будуть продовжувати уважно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Британія і Австралія.

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