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Офицеров не демобилизуют? В Минобороны рассказали, как их будут увольнять из армии

16:01 15.06.2026 Пн
2 мин
Отпускать с армии солдат начнут в конце 2026 года, но коснется ли это офицеров?
aimg Иван Носальский aimg Ульяна Безпалько
Фото: Мстислав Баник, замминистра обороны Украины (facebook.com/mstyslav.banik)

Украинских офицеров не смогут отпускать из армии с конца 2026 года, поскольку их роль крайне важная.

Как передает РБК-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

"Офицеры - самое важное в армии. И люди, ставшие офицерами, мы точно не можем себе позволить их быстро всех отпустить домой. На них многое держится и они наша опора", - сказал Баник.

Фото: Баник прокомментировал возможность демобилизации офицеров (РБК-Украина)

Баник отметил, что он сам, как офицер, до объявления демобилизации подпишет 24-месячный контракт на службу и через 2 года получит свою отсрочку.

"Офицерская служба это уже об ином уровне ответственности, это о другом уровне выполнения задач. Офицеры не сидят на первой линии вместе с пехотой, у них, очевидно, есть больше ответственности, но и сам процесс службы у них немного отличается", - объяснил заместитель министра обороны.

Увольнение с армии

Напомним, недавно в Украине представили масштабную реформу армии, которая касается выплат военным, возможности возвращения с СОЧ и увольнения со службы.

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В частности, как отмечали в Министерстве обороны Украины, уже с конца года с армии начнуть отпускать часть украинских воинов.

Речь идет о тех солдатах, которые воюют с начала полномасштабного вторжения россиян и провели большое количество времени на боевых позициях.

При этом, как неоднократно отмечали в Генштабе ВСУ, полная демобилизация пока невозможна, ее смогут провести только спустя некоторое время после завершения войны.

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