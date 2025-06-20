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Офицеры РФ массово бегут от войны, сотни командиров перевели в тыл, - ГУР

Москва, Пятница 20 июня 2025 14:05
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Офицеры РФ массово бегут от войны, сотни командиров перевели в тыл, - ГУР Фото: офицеры РФ массово убегают от войны в тыл (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские офицеры массированно избегают войны. Их переводят в тыловые части, некоторые офицеры ушли в СОЧ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, более 45% офицеров вооруженных сил РФ, которые находятся в составе резервных подразделений южного военного округа России, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу.

В документах, подписанных начальником штаба южного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Зусько, выявлены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части. Из них по меньшей мере 200 назначили, несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений.

Кроме того, фиксируются случаи самовольного оставления службы этими офицерами.

"Массовый побег с передовой, оформленный как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе в российском командном составе", - добавляют в ГУР.

Напомним, ГУР обнародовало доказательства каннибализма среди российских оккупантов. Разведка опубликовала радиоперехват разговора захватчиков, которые подтвердили каннибализм.

Ранее российские оппозиционные СМИ посчитали, что прошлый год был рекордным по потерям для РФ, в том числе и среди офицеров. Каждый захваченный Россией километр украинской земли "стоил" россиянам жизней 27 солдат.

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