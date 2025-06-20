Офіцери РФ масово тікають від війни, сотні командирів перевели в тил, - ГУР
Російські офіцери масовано уникають війни. Їх переводять у тилові частини, деякі офіцери пішли в СЗЧ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Як зазначає розвідка, понад 45% офіцерів збройних сил РФ, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу Росії, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу.
У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. З них щонайменше 200 призначили, попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів.
Крім того, фіксуються випадки самовільного залишення служби цими офіцерами.
"Масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі", - додають в ГУР.
Нагадаємо, ГУР оприлюднило докази канібалізму серед російських окупантів. Розвідка опублікувала радіоперехоплення розмови загарбників, які підтвердили канібалізм.
Раніше російські опозиційні ЗМІ порахували, що минулий рік був рекордним за втратами для РФ, зокрема і серед офіцерів. Кожен захоплений Росією кілометр української землі "коштував" росіянам життів 27 солдатів.
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