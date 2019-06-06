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СБУ викрила російського агента

Новини » Надзвичайні події    06.06.2019 - 13:47
СБУ викрила російського агента
Фото: місце затримання (ssu.gov.ua)

Російський агент збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність агента російської ФСБ, який збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки ООС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

У СБУ встановили, що офіцер запасу ЗСУ був завербований на території Росії у 2017 році кадровим співробітником ФСБ РФ.  Він був переданий на зв’язок представнику так званої "МДБ ДНР" - громадянину України Левченку В’ячеславу Андрійовичу, який проходив строкову військову службу у лавах прикордонних військ КДБ СРСР.

"Правоохоронці задокументували, що на виконання завдань ворожої спецслужби агент здійснював спроби вербувати діючих співробітників СБУ, а також готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби. Він також збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки й дислокацію задіяних у проведені ООС в Донецькій області окремих підрозділів ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали агента у Маріуполі під час отримання матеріалів з обмеженим доступом про окремі аспекти оперативно-службової діяльності СБУ.

У ході проведення обшуку за місцем проживання у нього було виявлено та вилучено велику кількість мобільних терміналів, сім-карт, зокрема провайдера "Фенікс" з тимчасово окупованої території Донецької області, магнітних носіїв інформації, а також кілька комп’ютерів, які використовувались для обробки, зберігання та передачі здобутих розвідувальних відомостей. 

"Офіцеру запасу оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ викрила агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи щодо дестабілізації в Україні.

За даними контррозвідки СБУ, останнє завдання завербованого агента РФ було створення на території Очаківського району підпілля для проведення заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні.

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