В повітряний простір України увійшов російський спецборт

Ілюстративне фото (russianplanes)

Інформації про аеропорт прибуття немає

В повітряний простір України увійшов російський літак Tu-204-300, Спеціального льотного загону Російської Федерації, який може брати участь в обміні полоненими. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24, передає РБК-Україна.

За даними сервісу, в повітряний простір України увійшов літак з бортовим номером RA-64058. Інформація з відкритих джерел підтверджує, що цей борт експлуатує Спеціальний льотний загін Російської Федерації. Наразі інформації про аеропорт прибуття спецборту немає.

Зазначимо, що Спеціальний льотний загін забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб Російської Федерації, та інших поважних осіб російських спецслужб або військових.

Нагадаємо, раніше адвокат українських військовополонених моряків Сергій Бадамшин повідомив, що його підзахисних вивезли автобусами з москвоського СІЗО "Лефортово". За його словами, моряків можуть везти в аеропорт "Внуково" для обміну.