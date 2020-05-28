Під офісом УЗ мітингують через тендер на закупівлю мастильних матеріалів

Фото: офіс "Укрзалізниці" (РБК-Україна)

Протестувальники вимагають заморозити конкурентні закупівельні аукціони залізничників

Під будівлею Кабінету міністрів і центрального офісу "Укрзалізниці" в Києві пройшли протести через тендер на закупівлю мастильних матеріалів. Протестувальники вимагають заморозити конкурентні закупівельні аукціони залізничників, зберігши, таким чином, штучну монополію наближених компаній.

Про це йдеться в публікації 112.ua, передає РБК-Україна.

Як повідомляє видання, тендери на закупівлю мастильних матеріалів в минулі роки вигравали два виробники: столичний завод KSM, інтереси якого представляють компанії з орбіти групи "Трейд Коммодити", бердянський завод "Агрінол", продукцію якого в основному реалізовував трейдер "Мироил".

Як повідомлялося раніше, що "Трейд Коммодити" підозрювалася в корупційній схемі розтрати державних коштів при закупівлі палива для Міністерства оборони на суму понад 149 млн грн. Крім цього, за минулий рік афілійовані з "Трейд Коммодити" компанії підписали контракти з Міноборони на постачання 80 895 тисяч тонн світлих нафтопродуктів на суму 2,29 млрд грн.

"Як результат, масла у незмінних переможців закуповувалися, як мінімум, на третину дорожче від ринкових цін. А в окремих випадках переплати доходили до 60% від реальних прайсів. На цю тему було проведено чимало журналістських і експертних розслідувань. Зараз в тендерах по закупівлі мастильних матеріалів держкомпанією з'явилися нові учасники, що свідчить про певний прогрес у закупівельній політиці УЗ", - йдеться в публікації.

Самі ж мітингувальники, пише ЗМІ, не змогли точно відповісти, чому вийшли на протест, що відбувалось. Так, правозахисник громадської організації "Стоп корупції" Володимир Циганов не зміг пояснити журналістам, чому ці компанії були допущені до тендеру УЗ.

Нагадаємо, "Стоп корупції" була виключена з Глобальної мережі журналістів-розслідувачів GIJN ще у вересні 2018 року. Як пояснив Дейв Каплан, виконавчий директор GIJN, "група занадто залучена в політичну активність, а також були тривожні твердження про відсутність журналістського професіоналізму і про конфлікт інтересів".

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет України визнав дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі масел і мастильних матеріалів повністю правомірними. Зазначені закупівлі були здійснені відповідно до чинним законодавством і за ринковими цінами.

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Автор: Олександра Діденко