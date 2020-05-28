ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під офісом УЗ мітингують через тендер на закупівлю мастильних матеріалів

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 16:11
Під офісом УЗ мітингують через тендер на закупівлю мастильних матеріалів
Фото: офіс "Укрзалізниці" (РБК-Україна)

Протестувальники вимагають заморозити конкурентні закупівельні аукціони залізничників

Під будівлею Кабінету міністрів і центрального офісу "Укрзалізниці" в Києві пройшли протести через тендер на закупівлю мастильних матеріалів. Протестувальники вимагають заморозити конкурентні закупівельні аукціони залізничників, зберігши, таким чином, штучну монополію наближених компаній.

Про це йдеться в публікації 112.ua, передає РБК-Україна.

Як повідомляє видання, тендери на закупівлю мастильних матеріалів в минулі роки вигравали два виробники: столичний завод KSM, інтереси якого представляють компанії з орбіти групи "Трейд Коммодити", бердянський завод "Агрінол", продукцію якого в основному реалізовував трейдер "Мироил".

Як повідомлялося раніше, що "Трейд Коммодити" підозрювалася в корупційній схемі розтрати державних коштів при закупівлі палива для Міністерства оборони на суму понад 149 млн грн. Крім цього, за минулий рік афілійовані з "Трейд Коммодити" компанії підписали контракти з Міноборони на постачання 80 895 тисяч тонн світлих нафтопродуктів на суму 2,29 млрд грн.

"Як результат, масла у незмінних переможців закуповувалися, як мінімум, на третину дорожче від ринкових цін. А в окремих випадках переплати доходили до 60% від реальних прайсів. На цю тему було проведено чимало журналістських і експертних розслідувань. Зараз в тендерах по закупівлі мастильних матеріалів держкомпанією з'явилися нові учасники, що свідчить про певний прогрес у закупівельній політиці УЗ", - йдеться в публікації.

Самі ж мітингувальники, пише ЗМІ, не змогли точно відповісти, чому вийшли на протест, що відбувалось. Так, правозахисник громадської організації "Стоп корупції" Володимир Циганов не зміг пояснити журналістам, чому ці компанії були допущені до тендеру УЗ.

Нагадаємо, "Стоп корупції" була виключена з Глобальної мережі журналістів-розслідувачів GIJN ще у вересні 2018 року. Як пояснив Дейв Каплан, виконавчий директор GIJN, "група занадто залучена в політичну активність, а також були тривожні твердження про відсутність журналістського професіоналізму і про конфлікт інтересів".

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет України визнав дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі масел і мастильних матеріалів повністю правомірними. Зазначені закупівлі були здійснені відповідно до чинним законодавством і за ринковими цінами.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України Укрзалізницятендер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся