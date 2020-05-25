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АМКУ визнав правомірними дії тендерного комітету УЗ при закупівлі мастил

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 15:01
АМКУ визнав правомірними дії тендерного комітету УЗ при закупівлі мастил
Фото: поїзд "Укрзалізниці" (РБК-Україна)

У січні підприємства, що постачають продукцію виробництва ТОВ "КСМ-Протек", оскаржили умови тендерної документації

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі олив та мастильних матеріалів повністю правомірними. Зазначені закупівлі було здійснено відповідно до чинного законодавства та за ринковими цінами.

Про це йдеться на сайті УЗ, передає РБК-Україна.

"Зважаючи на постійні оскарження "компаніями-тролями" закупівель зазначеної продукції в АМКУ та судах, "Укрзалізниця" ще у грудні минулого року розпочала процедуру відкритих торгів закупівлі мастил на 2020 рік. Попередньо товариство провело робочу зустріч з представниками ринку, де потрібно було досягнути згоди щодо умов тендерної документації та вимог до продукції та постачальників", - йдеться на сайті.

Повідомляється, що у січні підприємства, що постачають продукцію виробництва ТОВ "КСМ-Протек", оскаржили умови тендерної документації. Після того, як "Укрзалізниця" внесла зміни, які вимагали учасники, ці ж підприємства подали повторні скарги. Як наслідок, кінцева дата подання тендерних пропозицій перемістилася на квітень.

"Укрзалізниця розглянула пропозиції учасників та відхилила деякі з них за порушення умов тендерної документації. Так, зокрема, учасники ТОВ "Міроіл" (пропонував продукцію виробництва ТОВ НВП "Агрінол"), ТОВ "Август Пром", ТОВ "Торум", ТОВ "КСМ-Трейд" (всі троє пропонували продукцію виробництва ТОВ "КСМ-Протек"), не надали повні копії нормативно-технічної документації, за якою виготовляється продукція. Втім, це не завадило цим учасникам оскаржити рішення тендерного комітету в АМКУ. При цьому оскаржували як відхилення власних пропозицій, так і намагалися довести, що пропозиції конкурентів мали "численні порушення". Однак, як показали результати розгляду скарг, АМКУ визнав дії тендерного комітету повністю правомірними", - додали в УЗ.

В прес-службі УЗ також наголошують, що одночасно була розпочата й інформаційна кампанія з метою дискредитувати дій "Укрзалізниці". Зокрема, "Укрзалізницю" звинуватити у тому, що до тендера не допустили компанії, які "пропонували ціни на 30% дешевше, ніж конкуренти".

"Ця маніпуляція розрахована на тих, хто не розуміє, як проходять тендери в системі Prozorro. Адже у цих тендерах ціна учасників не може бути відомою нікому аж до початку аукціону й станом на сьогодні він не проводився. А саме проведенню цього аукціону й заважають численні скарги. Укрзалізниця виступає за прозорий і чесний відбір постачальників будь-якої продукції й закликає не вдаватись до маніпуляцій. Особливо в ситуації, коли "Укрзалізниці" необхідно сформувати запас мастильних матеріалів для відновлення пасажирського руху та безперебійних вантажоперевезень", - резюмували в УЗ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує, що Міністерство інфраструктури розпочне план реформування "Укрзалізниці" одразу після закінчення карантину.

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Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України УкрзалізницяАнтимонопольний комітет Українитендер
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