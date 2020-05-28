Под офисом УЗ митингуют из-за тендера на закупку смазочных материалов

Фото: вагон "Укрзализныци" (РБК-Украина)

Протестующие требуют заморозить конкурентные закупочные аукционы железнодорожников

Под зданием Кабинета министров и центрального офиса "Укрзализныци" в Киеве прошли протесты из-за тендера на закупку смазочных материалов. Протестующие требуют заморозить конкурентные закупочные аукционы железнодорожников, сохранив, таким образом, искусственную монополию приближенных компаний.

Об этом говорится в публикации 112.ua, передает РБК-Украина.

Как сообщает издание, тендеры на закупку смазочных материалов в прошлые годы выигрывали два производителя: столичный завод KSM, интересы которого представляют компании из орбиты группы "Трейд Коммодити", и бердянский завод "Агринол", продукцию которого в основном реализовывал трейдер "Мироил".

Как сообщалось ранее, что "Трейд Коммодити" подозревалась в коррупционной схеме растраты государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны на сумму более 149 миллионов грн. Кроме этого, за прошлый год аффилированные с "Трейд Коммодити" компании подписали контракты с Минобороны на поставку 80 тысяч 895 тонн светлых нефтепродуктов на сумму 2,29 млрд грн.

"Как результат, масла у неизменных победителей закупались, как минимум, на треть дороже рыночных цен. А в отдельных случаях переплаты доходили до 60% от реальных прайсов. На эту тему было проведено немало журналистских и экспертных расследований. В настоящее время в тендерах по закупке смазочных материалов госкомпанией появились новые участники, что свидетельствует об определенном прогрессе в закупочной политике УЗ", - говорится в публикации.

Сами же митингующие , пишет СМИ, не смогли точно ответить, почему вышли на протест происходящего. Так , правозащитник общественной организации "Стоп коррупции" Владимир Циганов не смог объяснить журналистам, почему защищаемые ими компании были не допущены к тендеру УЗ.

Как ранее писало РБК-Украина, Антимонопольный комитет Украины признал действия тендерного комитета "Укрзализныци" при закупке масел и смазочных материалов полностью правомерными. Указанные закупки были осуществлены в соответствии с действующим законодательством и по рыночным ценам.

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Автор: Александра Диденко