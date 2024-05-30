В Офисе президента отказались от идеи "экономического бронирования", - источник

Собеседник издания отметил, что отказаться от такой идеи было решено из-за того, что Генштаб опасается, что "экономическое бронирование" не решит проблему с нехваткой кадров, будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и лишь вызовет негативную реакцию в армии.

"Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 млрд долларов (200 млрд грн. - ред.), которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", - сказал собеседник в ОП.

В Генштабе отказались комментировать изданию свою позицию по "экономическому бронированию", сославшись на то, что этот вопрос не в его компетенции.

Глава финансового комитета Рады Данило Гетманцев считает, что вопросы бронирования и повышения налогов вообще не связаны. "Повышение налогов будет в любом случае - другого источника нет", - сказал он в комментарии изданию.

Сейчас в Раде еще предлагают варианты "экономического бронирования", но шансов их принять довольно мало. Глава ВР Руслан Стефанчук скептически относится к вопросу об "экономическом бронировании" от мобилизации, ведь, по его словам, такое бронирование не сработало ни в одной стране мира.