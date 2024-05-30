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В Офисе президента отказались от идеи "экономического бронирования", - источник

Фото: Офис президента отказался от идеи "экономического бронирования" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В Офисе президента Украины отказались от идеи так называемого "экономического бронирования" от мобилизации. Ожидаемое повышение налогов в некоторой степени повлияло на то, что эта идея не будет реализована.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ОП, говорится в публикации "Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес".

Собеседник издания отметил, что отказаться от такой идеи было решено из-за того, что Генштаб опасается, что "экономическое бронирование" не решит проблему с нехваткой кадров, будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и лишь вызовет негативную реакцию в армии.

"Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 млрд долларов (200 млрд грн. - ред.), которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", - сказал собеседник в ОП.

В Генштабе отказались комментировать изданию свою позицию по "экономическому бронированию", сославшись на то, что этот вопрос не в его компетенции. 

Глава финансового комитета Рады Данило Гетманцев считает, что вопросы бронирования и повышения налогов вообще не связаны. "Повышение налогов будет в любом случае - другого источника нет", - сказал он в комментарии изданию.

Сейчас в Раде еще предлагают варианты "экономического бронирования", но шансов их принять довольно мало. Глава ВР Руслан Стефанчук скептически относится к вопросу об "экономическом бронировании" от мобилизации, ведь, по его словам, такое бронирование не сработало ни в одной стране мира. 

В середине мая первый заместитель главы Верховной рады Александр Корниенко заявил, что идея "экономического бронирования" - это вопрос общества и социальной справедливости, по которому идет дискуссия.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в парламенте рассматривается две модели экономического бронирования. Одна из них предусматривает уплату налога с зарплаты 35 тысяч гривен, вторая - квотное бронирование по отраслям.

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Офис президентаМобилизация в Украине