В Офисе президента не видят смысла в реестре олигархов из-за войны

"Сегодня война. Сегодня даже большой бизнес очень много потерял. Сегодня объективно сказать, есть ли человек олигархом, невозможно, учитывая, что эти люди теряют активы стоимостью в миллиарды долларов",- сказал он.

Чиновник считает что сейчас "составлять реестры и бегать, говорить: "Мы составили реестр", не разумно".

"В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, оно не ко времени. Дать объективную оценку сложно. Это того не стоит. Надо выиграть войну, а потом сесть и посмотреть на конкретную "карту боя", - добавил он.

Закон Зеленского об олигархах

Напомним, в 2021 году в Украине приняли закон об олигархах (проект президента Владимира Зеленского). Законом предусмотрено ограничение прав бизнесменов и создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

участие в политической жизни,

значительное влияние на СМИ,

контроль или владение монополией,

наличие активов на сумму около 2,3 млрд. гривен.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов – это прерогатива СНБО, который возглавляет Зеленский.