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В Офисе президента не видят смысла в реестре олигархов из-за войны

Фото: заместитель председателя Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Большой украинский бизнес понес потери из-за войны. Поэтому применять нормы закона об олигархах и вносить их в реестр сейчас не ко времени.

Об этом интервью РБК-Украина сказал заместитель руководителя Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов.

"Сегодня война. Сегодня даже большой бизнес очень много потерял. Сегодня объективно сказать, есть ли человек олигархом, невозможно, учитывая, что эти люди теряют активы стоимостью в миллиарды долларов",- сказал он.

Чиновник считает что сейчас "составлять реестры и бегать, говорить: "Мы составили реестр", не разумно".

"В стране, в которой пылает война, в которой люди теряют заводы, оно не ко времени. Дать объективную оценку сложно. Это того не стоит. Надо выиграть войну, а потом сесть и посмотреть на конкретную "карту боя", - добавил он.

Закон Зеленского об олигархах

Напомним, в 2021 году в Украине приняли закон об олигархах (проект президента Владимира Зеленского). Законом предусмотрено ограничение прав бизнесменов и создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

  • участие в политической жизни,
  • значительное влияние на СМИ,
  • контроль или владение монополией,
  • наличие активов на сумму около 2,3 млрд. гривен.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов – это прерогатива СНБО, который возглавляет Зеленский.

В июле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине уже готов реестр олигархов, но еще не было решения, чтобы кого-то в него вносить.

В 2023 году Венецианская комиссия пришла к выводу, что закон об олигархах не может применяться в существующем виде и рекомендовала Украине применить системный подход.

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