Венецианская комиссия призвала Украину не применять закон об олигархах

Венецианская комиссия пришла к заключению, что закон об олигархах не может применяться в существующем виде и рекомендует Украине применить системный подход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заключение комиссии.

"Украина борется с деструктивным влиянием "олигархизации" с помощью "персонального подхода", принимая Закон об олигархах […] Меры, предложенные законом "Об олигархах" вызывают серьезную обеспокоенность по поводу их совместимости с Европейской конвенцией по правам человека и трудно согласуются с принципами политического плюрализма и верховенства права", – говорится в заключении комиссии.

Таким образом, комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию "закона об олигархах", а также выполнить ряд рекомендаций.

В частности, разработать и внедрить эффективную конкурентную политику; усилить борьбу с высокопоставленной коррупцией; повысить прозрачность и подотчетность в сфере государственных закупок; усилить плюрализм СМИ, а также прозрачность медиасобственности.

Кроме того, рекомендуется ужесточить правила финансирования политических партий и избирательных кампаний и существующие механизмы контроля, внести изменения в налоговое законодательств, усилить независимость и эффективность ключевых регуляторных и контролирующих органов, и регулярно проводить оценку влияния таких мер.

"Для того, чтобы такие меры были эффективными, Венецианская комиссия также рекомендует обеспечить независимость, добропорядочность и беспристрастность судебной системы в соответствии с европейскими стандартами", - подчеркивается в заключении комиссии.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что около 86 украинцев подпадают под деолигархизацию.

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