В Офисе генпрокурора опровергли "подозрение" директору НАБУ от Кравченко

Директор НАБУ Семен Кривонос не получал подозрения, несмотря на заявление отстраненного от должности генпрокурора Руслана Кравченко. Соответствующие отметки в ЕРДР уже отменены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
В ОГП отреагировали на распространенное заявление о якобы сообщении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов. В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.
По данным прокуратуры, в рамках соответствующего уголовного производства ни одному лицу не сообщалось о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины.
Это касается и руководителя антикоррупционного органа. В ОГП отметили, что правовые основания для уведомления о подозрении отсутствовали.
Также в прокуратуре заявили, что утверждения о якобы объявленном подозрении были лишены юридического смысла.
Кроме того, соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований об уведомлении о подозрении были отменены.
Обновлено в 23:12
Руслан Кравченко в своем Telegram заявил, что подозрение направляется к получателю.
В понедельник, 14 сентября, утром Руслан Кравченко обнародовал видеообращение, в котором сообщил о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу.
По словам Кравченко, речь шла о "подделке документов для получения неправомерной выгоды и фиктивном усыновлении".
Кроме того, генпрокурор заявил о втором подозрении. Она, по его словам, касалась личности из окружения руководителя САП Александра Клименко из-за "влияния на судей ВАКС и содействия уклонению от мобилизации".
Сам Кравченко выехал из Украины через пункт пропуска на границе с Польшей, назвав это загранкомандировкой.
В результате президент Украины Владимир Зеленский принял решение отстранить Кравченко от должности генерального прокурора.
Детальнее о скандале с генпрокурором - в материале РБК-Украина "Подписал подозрение директору НАБУ и уехал из Украины: все о скандале с генпрокурором Кравченко".