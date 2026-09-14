В Офісі генпрокурора спростували "підозру" директору НАБУ від Кравченка

В ОГП відреагували на поширену заяву про нібито повідомлення про підозру одному з керівників антикорупційних органів. У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

За даними прокуратури, у межах відповідного кримінального провадження жодній особі не повідомляли про підозру у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Це стосується і керівника антикорупційного органу. В ОГП зазначили, що правові підстави для повідомлення про підозру були відсутні.

Також у прокуратурі заявили, що твердження про нібито оголошену підозру були позбавлені юридичного сенсу.

Крім того, відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про повідомлення про підозру скасували.

Що передувало

У понеділок, 14 вересня, вранці Руслан Кравченко оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

За словами Кравченка, йшлося про "підроблення документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивне усиновлення".

Крім того, генпрокурор заявив про другу підозру. Вона, за його словами, стосувалася особи з оточення керівника САП Олександра Клименка через "вплив на суддів ВАКС та сприяння ухиленню від мобілізації".

Сам Кравченко виїхав з України через пункт пропуску на кордоні з Польщею, назвавши це закордонним відрядженням.