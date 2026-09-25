В Офисе генпрокурора проводят расследование из-за выезда Кравченко за границу

В отношении бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко открыто служебное расследование - из-за его выезда за границу во время скандала с подозрениями главе НАБУ.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила глава пресс-службы Офиса президента Марианна Гаевская.
22 сентября исполняющий обязанности генерального прокурора назначил служебное расследование. Проверяют обстоятельства того, как организовали и провели заграничную командировку Кравченко - было ли все оформлено правильно и не было ли нарушений.
"По результатам служебного расследования, при наличии оснований будут приняты соответствующие решения", - отметила Гайовская.
Напомним, скандал с командировкой разгорелся еще 14 сентября. Тогда Кравченко объявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу - и в тот же день ночью выехал из Украины из-за пункта пропуска на границе с Польшей.
Сам он назвал поездку "служебной командировкой" - якобы для информирования международных партнеров.
Впрочем, в Офисе президента действия Кравченко назвали самодеятельностью, не согласованной с руководством страны.
15 сентября Верховная Рада проголосовала за его отставку, после чего президент Украины Владимир Зеленский подписал указ.
Между тем в МИД заявили, что зарубежные дипучреждения не привлечены ни к какой деятельности Кравченко и не знают, где он находится.
Спикер министерства Георгий Тихий подчеркнул, что дипломаты готовы оказывать содействие правоохранителям в рамках закона, если Кравченко вручат подозрение.
Как сообщало РБК-Украина, скандал с генпрокурором начался после того, как он подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу из окружения руководителя САП.
В НАБУ и САП заявили, что никаких процессуальных документов им официально не вручали, а действия Кравченко расценили как атаку на независимые антикоррупционные органы.