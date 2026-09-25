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В Офісі генпрокурора проводять розслідування через виїзд Кравченка за кордон

14:21 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: колишній генпрокурор України Руслан Кравченко (facebook com RuslanKravchenkoKyiv)

Щодо колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка відкрито службове розслідування - через його виїзд за кордон під час скандалу з підозрами очільнику НАБУ.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила очільниця пресслужби Офісу президента Мар'яна Гайовська.

22 вересня виконувач обов'язків генерального прокурора призначив службове розслідування. Перевіряють обставини того, як організували і провели закордонне відрядження Кравченка - чи було все оформлено правильно і чи не було порушень.

"За результатами службового розслідування, за наявності підстав, будуть ухвалені відповідні рішення", - зазначила Гайовська.

Як Кравченко поїхав за кордон

Нагадаємо, скандал із відрядженням розгорівся ще 14 вересня. Тоді Кравченко оголосив про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу - і того ж дня вночі виїхав з України через пункт пропуску на кордоні з Польщею.

Сам він назвав поїздку "службовим відрядженням" - нібито для інформування міжнародних партнерів.

Утім, в Офісі президента дії Кравченка назвали самодіяльністю, не погодженою з керівництвом країни.

15 вересня Верховна Рада проголосувала за його відставку, після чого президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Тим часом у МЗС заявили, що закордонні дипустанови не залучені до жодної діяльності Кравченка і не знають, де він перебуває.

Речник міністерства Георгій Тихий підкреслив, що дипломати готові сприяти правоохоронцям у межах закону, якщо Кравченку вручать підозру.

Як повідомляло РБК-Україна, скандал із генпрокурором почався після того, як він підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та особі з оточення керівника САП.

У НАБУ і САП тоді заявили, що жодних процесуальних документів їм офіційно не вручали, а дії Кравченка розцінили як атаку на незалежні антикорупційні органи.

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НАБУГенпрокурорОфіс президента