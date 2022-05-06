В Офісі президента пояснили, яким чином планують вирішити питання Криму та ОРДЛО

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, яким чином влада готова вирішити питання Криму та ОРДЛО. Він вважає, що це має стати темою переговорів двох лідерів.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, наразі першочергове завдання - це припинити війну і відкинути російські війська як мінімум на рубежі 23 лютого, проте питання Криму та ОРДЛО потрібно вирішувати на політичному рівні.

Політик додав, що президент Володимир Зеленський вже готовий сідати за стіл переговорів з Володимиром Путіним.

"Питання ОРДЛО і Криму - це складні питання, які повинні обговорюватися на зустрічі двох президентів, наш президент готовий сідати і говорити. Але в будь-якому випадку ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіальною цілісністю не торгуємо. При нашій владі цього точно не буде", - заявив Єрмак.