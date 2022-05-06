В Офисе президента объяснили, каким образом планируют решить вопрос Крыма и ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, каким образом власти готовы решить вопрос Крыма и ОРДЛО. Он считает, что это должно стать темой переговоров двух лидеров.

По его словам, сейчас первоочередная задача - это прекратить войну и отбросить российские войска как минимум на рубеж 23 февраля, однако вопрос Крыма и ОРДЛО нужно решать на политическом уровне.

Политик добавил, что президент Владимир Зеленский уже готов садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Вопрос ОРДЛО и Крыма - это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов, наш президент готов садиться и говорить. Но в любом случае мы нашей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью не торгуем. При нашей власти этого точно не будет", - заявил Ермак.