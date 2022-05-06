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В Офисе президента объяснили, каким образом планируют решить вопрос Крыма и ОРДЛО

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Киев, Пятница 06 мая 2022 09:04
В Офисе президента объяснили, каким образом планируют решить вопрос Крыма и ОРДЛО Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, каким образом власти готовы решить вопрос Крыма и ОРДЛО. Он считает, что это должно стать темой переговоров двух лидеров.

Об этом Ермак рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас первоочередная задача - это прекратить войну и отбросить российские войска как минимум на рубеж 23 февраля, однако вопрос Крыма и ОРДЛО нужно решать на политическом уровне.

Политик добавил, что президент Владимир Зеленский уже готов садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Вопрос ОРДЛО и Крыма - это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов, наш президент готов садиться и говорить. Но в любом случае мы нашей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью не торгуем. При нашей власти этого точно не будет", - заявил Ермак.

Напомним, Ермак рассказал о том, как после начала полномасштабной войны изменилось отношение США к Украине.

Также политик объяснил, почему будущие гарантии безопасности для Украины будут работать.

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