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Вперше бачать як рівного партнера. Єрмак розповів, як змінилося ставлення США до України

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 08:34
Вперше бачать як рівного партнера. Єрмак розповів, як змінилося ставлення США до України Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як змінилося ставлення США до України після початку повномасштабної війни. За його словами, Вашингтон вперше бачить Київ як рівного гравця та партнера.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я можу сьогодні з повною впевненістю сказати, що вперше за 30 років Сполучені Штати бачать нас не просто як країну, якій допомагають і підтримують. Вони бачать у нас рівного гравця, рівного партнера, якого вони поважають, і свого стратегічного партнера", - заявив керівник ОП.

Крім того, Єрмак додав, що після російського вторгнення Україна зміцнила відносини з Великобританією, яка неодноразово допомагала нашій країні.

"Я можу те ж саме сказати про Великобританію. У нас таких відносин не було ніколи. Це ще один наш великий стратегічний партнер і друг. І все це дуже багато в чому будується на тих особистих відносинах, які вдалося вибудувати президенту Зеленському", - підкреслив політик.

Нагадаємо, Британія посилила економічний тиск на Росію та ввела санкції проти найбільшого виробника сталі в РФ.

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