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В офісі Медведчука проходять слідчі дії

Новини » Політика     04.12.2019 - 15:49
В офісі Медведчука проходять слідчі дії
Фото: Віктор Медведчук (УНІАН)

На початку цього року ГПУ відкривала справу проти Медведчука

В офісі глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука проходять слідчі дії. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Гітлянська зазначила, що СБУ поки не може сказати в рамках якої кримінальної справи проводяться слідчі дії.

"Це проводяться не обшуки, а інші слідчі дії", - зазначила вона.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що знає інформацію про фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя", одним з лідері якої є Віктор Медведчук. Тоді президент заявив, що "буде дуже гучна історія, яка погано закінчиться".

Ще до цього Зеленський заявив, що не дозволить Віктору Медведчуку монополізувати телебачення.

Нагадаємо, у лютому цього року Генеральна прокуратура України внесла відомості про вчинення Віктором Медведчуком кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110 КК України та ч.1 ст.111 КК України, - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та держзради.

Медведчук на партійному з’їзді 29 січня 2019 року у Києві заявляв про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України.

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Новини України Віктор Медведчукобшук
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