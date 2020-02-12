В Офісі генпрокурора розпочався добір прокурорів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Офіс генпрокурора планують добрати 100 прокурорів

У середу, 12 лютого, розпочався перший етап добору на 100 вакантних посад прокурорів в Офісі генерального прокурора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГП.

Повідомляється, що процес добору є аналогічним атестації прокурорів Генеральної прокуратури для переходу до Офісу генпрокурора. На даний момент заявки подали 1552 кандидати.

"На цьому етапі кандидати допущені до участі у відборі, пройдуть тестування на знання законодавства. Після цього 300 осіб з найбільшою кількістю балів відповідно до рейтингу, але не менш 70, пройдуть тестування на загальні здібності. Згодом 200 кандидатів з найбільшою кількістю балів за результатами другого етапу згідно з рейтингом, але не менш прохідний бал (буде визначено пізніше), будуть допущені до співбесід", - повідомили в ОГП.

Після завершення відбору близько 100 кандидатів з кращими балами пройдуть стажування в тренінговому центрі в Офісі Генерального прокурора, після чого буде сформовано остаточний рейтинг.

Нагадаємо, 2 січня в Україні розпочав роботу Офіс генерального прокурора, який замінив Генеральної прокуратури України. Офіс генпрокурора буде мати 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури і 1500 працівників замість 2500 співробітників ГПУ, передбачених законодавством.

Також РБК-Україна писало, що в центральному Офісі генерального прокурора скоротили близько тисячі прокурорів. За словами генпрокурора Руслана Рябошапки, в цілому на початок реформи було 216 прокуратур і майже 15 тисяч працівників прокуратури, з яких трохи більше 11 тисяч штатних одиниць прокурорів.