ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кличко не прийшов на допит в ДБР

Новини » Політика    26.07.2019 - 15:06
Кличко не прийшов на допит в ДБР
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кличко викликали на допит в ДБР в якості свідка

Голова Київської міської державної адміністрації і мер Києва Віталій Кличко не з'явився на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал директора ДБР Романа Труби.

Як повідомляється, ні Віталій Кличко, ні його представники не прийшли в ГБР.

"Що далі? Згідно КПК, ми направимо пана Кличка повістку на повторний допит і будемо сподіватися, що він прийде і розповість слідству свою позицію", - заявив Труба.

Зазначимо, мер столиці був викликаний для дачі свідчень у статусі свідка у виробництві щодо можливих незаконних дій при укладенні договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку в місті Києві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка. Як повідомили в прес-службі, він був викликаний на допит у виробництві за використання комунальних земель.

Крім того, Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови КМДА Віталія Кличка. Звернення пов'язане з тим, що голови місцевих адміністрацій повинні скласти повноваження перед новообраним президентом.

 

Окружний адмінсуд втручається у роботу ДБР та інших держорганів, - ГПУ Кличко подав до суду на "1+1" через дискредитацію
Новини України Віталий КличкодопросДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся