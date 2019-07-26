Кличко не прийшов на допит в ДБР

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кличко викликали на допит в ДБР в якості свідка

Голова Київської міської державної адміністрації і мер Києва Віталій Кличко не з'явився на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал директора ДБР Романа Труби.

Як повідомляється, ні Віталій Кличко, ні його представники не прийшли в ГБР.

"Що далі? Згідно КПК, ми направимо пана Кличка повістку на повторний допит і будемо сподіватися, що він прийде і розповість слідству свою позицію", - заявив Труба.

Зазначимо, мер столиці був викликаний для дачі свідчень у статусі свідка у виробництві щодо можливих незаконних дій при укладенні договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку в місті Києві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка. Як повідомили в прес-службі, він був викликаний на допит у виробництві за використання комунальних земель.

Крім того, Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови КМДА Віталія Кличка. Звернення пов'язане з тим, що голови місцевих адміністрацій повинні скласти повноваження перед новообраним президентом.