Кличко викликали на допит в ГБР

Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Допит призначено на 26 липня

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит мера Києва Віталія Кличка. Про це в коментує РБК-Україна повідомили в прес-службі ДБР.

Як повідомила прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова, допит призначено на п'ятницю, 26 липня.

"Віталія Кличка викликали на допит в ГБР на 26 число у виробництві за використання комунальних земель", - повідомила вона.

Також у прес-службі уточники, що столичного мера викликали на допит у якості свідка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура України повторно викликала на допит екс-заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова по справі про вбивства на Майдані під час Революції гідності.

Крім того, Генеральна прокуратура України викликала народного депутата Михайла Добкіна на допит за фактом замаху на вбивство колишнього президента Віктора Януковича. Допит призначений на 25 липня.

Також Національна поліція викликала на допит повторно двох народних депутатів України Олександра Пономарьова та Сергія Валентирова в рамках розслідування щодо замовників вбивства "Сармата" Віталія Олешко.