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Гройсман: Кабмін розгляне звільнення Кличка на найближчому засіданні

Новини » Політика    26.07.2019 - 14:17
Гройсман: Кабмін розгляне звільнення Кличка на найближчому засіданні
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман повідомив, що питання з погодженням звільнення Кличка буде винесено на найближче засідання

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка, голови Київської міської державної адміністрації, на найближчому засіданні. Про це він заявив в ефірі Радіо НВ.

За його словами, згідно з Конституцією всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом.

"Історія проходить абсолютно логічно... Так чи інакше, він складає свої повноваження, а далі питання призначення, призначить президент Кличка або не призначить. Я не можу сказати, я на цю тему з президентом не говорив", - заявив прем'єр.

Крім цього Гройсман додав, що питання з погодженням звільнення Кличка буде винесено на найближче засідання уряду для розгляду.

"Це повноваження президента. Я не заважав попередньому президенту призначати голів адміністрацій, і не буду заважати президенту чинному", - запевнив він.

Зазначимо, раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що Кабінет міністрів незабаром має розглянути питання звільнення голови Київської міської державної адміністрації.

Крім цього, джерела РБК-Україна раніше повідомляли, що Офіс президента України звернувся до Кабміну з проханням внести подання на звільнення Віталія Кличка. Прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа від ОП.

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Новини України Віталий КличкоВолодимир Гройсман
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