Офіс президента відмовився надати стенограму зустрічі Зеленського з Коломойським

Офіс президента України відмовився надати стенограму та протокол зустрічі Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським. Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

Відмову в ОПУ пояснили тим, що ніяких записів зустрічі не велося.

"10 вересня 2019 президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським. Протоколу, стенограми і відео зазначеної зустрічі не велося", - йдеться у відповіді ОПУ на запит журналістів.

У відповіді також зазначено, що, крім президента і олігарха, на цій зустрічі були присутні прем'єр Олексій Гончарук, міністр енергетики Олексій Оржель, перший помічник президента Сергій Шефір, керівник ОПУ Андрій Богдан, виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус і член наглядової ради Нафтогазу Юлія Ковалів.

В ОПУ зазначили, що на зустрічі обговорювалися енергетичні питання, зокрема, зниження тарифів на комунальні послуги.

"За словами глави держави, в Україні не буде монополії, оскільки всі повинні жити за правилами ... Президент України висловив упевненість, що Коломойський його почув", - відзначають в ОПУ.

Нагадаємо, 10 вересня Зеленський провів зустріч з олігархом Ігорем Коломойським.

РБК-Україна повідомляло раніше, що на зустрічі Зеленського з Коломойським обговорювали проблему, пов'язану з енергетичною незалежністю України.