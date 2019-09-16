Богдан розповів про зустріч Коломойського з Зеленським

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Зеленський і Коломойський обговорювали проблему, пов'язану з енергетичною незалежністю України

Глава Офісу президента Андрій Богдан розповів про зустріч олігарха Ігоря Коломойського з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Богдан розповів в інтерв'ю BBC.

Мова йде про зустріч Зеленського і Коломойського в Офісі президента. Вони обговорювали проблему, пов'язану з енергетичною незалежністю України.

"В нас була проблема, пов'язана з енергетичною незалежністю України. Один з пунктів - мітинги під "Укренерго" працівників феросплавних заводів Коломойського", - сказав він.

За його словами, вони його викликали як людину, яка "приймає рішення".

"Я розумію, що скликати директора якогось підприємства немає сенсу. Треба кликати ту людину, яка приймає рішення", - сказав він.

Новина доповнюється...