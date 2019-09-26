Офис президента отказался предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским

Офис президента Украины отказался предоставить стенограмму и протокол встречи Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Отказ в ОПУ объяснили тем, что никаких записей встречи не велось.

"10 сентября 2019 президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Протокола, стенограммы и видео указанной встрече не велось", - говорится в ответе ОПУ на запрос журналистов.

В ответе также указано, что кроме президента и олигарха, на этой встрече присутствовали премьер Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель ОПУ Андрей Богдан, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус и член наблюдательного совета Нафтогаза Юлия Ковалив.

В ОПУ отметили, что на встрече обсуждались энергетические вопросы, в частности, снижение тарифов на коммунальные услуги.

"По словам главы государства, в Украине не будет монополии, поскольку все должны жить по правилам … Президент Украины выразил уверенность, что Коломойский его услышал", - отмечают в ОПУ.

Напомним, 10 сентября Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.

РБК-Украина сообщало ранее, что на встрече Зеленского с Коломойским обсуждали проблему, связанную с энергетической независимостью Украины.