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Офіс президента назвав дату доставки тіл загиблих в авіакатастрофі МАУ

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 17:52
Офіс президента назвав дату доставки тіл загиблих в авіакатастрофі МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

Тіла загиблих українців доставлять 19 січня

Тіла загиблих українців в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані доставлять до України 19 січня. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента в Telegram.

Повідомляється, що в неділю, 19 січня, орієнтовно об 11:30 розпочнеться церемонія пам'яті загиблих в результаті катастрофи літака компанії МАУ в Ірані. Захід пройде в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, напередодні в Ірані завершили ідентифікацію всіх українських жертв авіакатастрофи. У МВС повідомляли, що за попередньою інформацією передачу тіл планувалося провести до 19 січня 2020 року.

Після ідентифікації міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран готовий передати Києву тіла загиблих українців.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Літак МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, набирав висоту, коли в нього потрапили ракети іранської системи протиповітряної оборони. На третій день після катастрофи офіційний Тегеран визнав ракетну атаку на український літак. В результаті трагедії загинули 176 осіб, серед яких 11 громадян України.

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