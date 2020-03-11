Нові ділянки розведення сил на Донбасі будуть визначені протягом тижня, - Козак

Фото: Дмитро Козак (wikimedia.org)

Також сторони домовилися про нові механізми взаємодії для пошуку політичних рішень щодо врегулювання конфлікту

Заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що в ході засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися протягом тижня визначити нові ділянки розведення сил від лінії зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Крім того, Козак заявив, що сторони домовилися про нові механізми взаємодії для пошуку політичних рішень щодо врегулювання конфлікту.

Раніше представник самопроголошеної "Донецької народної республіки" у підгрупі з безпеки Олексій Никоноров заявляв, що контактна група не змогла узгодити нові ділянки розведення сил і засобів.

Нагадаємо, Дмитро Козак і голова Офісу президента України Андрій Єрмак прибули в Мінськ, де взяли участь у роботі контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі.

Зазначимо, на початку лютого головним куратором українського напряму в політиці Кремля є заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак.