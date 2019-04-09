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Офіс польського телеканалу в Мінську обшукували силовики

Новини » Надзвичайні події    09.04.2019 - 11:39
Офіс польського телеканалу в Мінську обшукували силовики
Фото: місце обшуку (belsat.eu)

Співробітники МНС намагалися виламати двері

У мінському офісі польського супутникового телеканалу "Белсат" співробітники МНС провели обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт телеканалу.

Повідомляється, що причини обшуків поки що невідомі. На місці обшуків зараз знаходяться правоохоронці. Також зранку в офіс навідувалися представники Слідчого комітету Білорусі.

 

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Опубліковано «Белсат» Вівторок, 9 квітня 2019 р.

Зазначимо, що "Белсат" - польський білоруськомовний телеканал, створений з ініціативи й за підтримки міністерства закордонних справ Польщі та громадського Польського телебачення (TVP) у 2007 році.

Нагадаємо, 7 серпня 2018 року у Білорусі була порушена справа про незаконний доступ до платних матеріалів агентства БелТА. Тоді були затримані головний редактор Tut.by Марина Золотова, редактор порталу Ганна Калтигіна і журналіст БелаПАН Тетяна Коровенкова. Глава БАЖ Андрій Бастунець повідомляв, що у справі затримали вісім людей. Пізніше затримали п'ятеро журналістів сайту Realt.by і DW Павла Биковського. 9 серпня затриманих журналістів звільнили з-під варти.

У зв'яку з цим, у Європейському парламенті більшістю голосів прийняли резолюцію щодо свободи слова у Білорусі.

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