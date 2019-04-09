Офис польского телеканала в Минске обыскивали силовики

Фото: место обыска (belsat.eu)

Сотрудники МЧС пытались выломать дверь

В минском офисе польского спутникового телеканала "Белсат" сотрудники МЧС провели обыски. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт телеканала.

Сообщается, что причины обысков пока неизвестны. На месте обысков сейчас находятся правоохранители. Также утром в офис наведывались представители Следственного комитета Беларуси.

Ператрус в офисе «Белсату» у Менску. СТРЫМ Опубликовано «Белсат» Вторник, 9 апреля 2019 г.

Отметим, что "Белсат" - польский белорусскоязычный телеканал, созданный по инициативе и при поддержке Министерства иностранных дел Польши и Польского общественного телевидения (TVP) в 2007 году.

Напомним, 7 августа 2018 года в Беларуси было возбуждено дело о незаконном доступе к платным материалам агентства БелТА. Тогда были задержаны главный редактор Tut.by Марина Золотова, редактор портала Анна Калтигина и журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова. Глава БАЖ Андрей Бастунец сообщал, что по делу задержали восемь человек. Позже задержали еще пятеро журналистов сайта Realt.by и DW Павла Быковского. 9 августа задержанных журналистов освободили из-под стражи.

В связи с этим, в Европейском парламенте большинством голосов приняли резолюцию по свободе слова в Беларуси.