RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

До офісу Податкової служби прийшли правоохоронці. Обшуки у Любченка не підтвердилися

Автор: Ростислав Шаправський

Сьогодні, 3 листопада, правоохоронці прийшли з обшуками до офісу Державної податкової служби. Слідчі дії проводяться у кримінальній справі про порушення податкового законодавства підприємствами Полтавської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт податкової.

Повідомляється, що податкова ще в грудні 2020 року і в січні 2021 провела перевірку ГУ ДПС в Полтавській області з питань відпрацювання ризикових підприємств, у тому числі і тих, які фігурують у цій справі.

"За результатами перевірки було виявлено низку порушень службової дисципліни представниками ГУ ДПС у Полтавській області, у зв'язку з чим до посадових осіб було застосовано заходи дисциплінарного впливу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що щодо обставин, які були виявлені в ході перевірки, вся інформація була передана Держбюро розслідувань.

Крім того, ряд ЗМІ пишуть про те, що Національне антикорупційне бюро і Служба безпеки України проводять обшуки у першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України Олексія Любченка. Але в його прес-службі в коментарі РБК-Україна заявили, що за місцем проживання і роботи Любченка в Міністерстві економіки сьогодні слідчі дії не проводилися.

Зазначимо, сьогодні Верховна рада має розглянути відставку Любченка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна податкова адмiністрація УкраїниОлексій Любченко