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В офис Налоговой службы пришли правоохранители. Обыски у Любченко не подтвердились

Автор: Ростислав Шаправский

Сегодня, 3 ноября, правоохранители пришли с обысками в офис Государственной налоговой службы. Следственные действия проводятся по уголовному делу о нарушениях налогового законодательства предприятиями Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт налоговой.

Сообщается, что налоговая еще в декабре 2020 года и в январе 2021 провела проверку ГУ ГНС в Полтавской области по вопросам отработки рисковых предприятий, в том числе и тех, которые фигурируют в этом деле.

"По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области, в связи с чем к должностным лицам были применены меры дисциплинарного воздействия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что относительно обстоятельств, которые были обнаружены в ходе проверки, вся информация была передана Госбюро расследований.

Кроме того, ряд СМИ пишут о том, что Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Алексея Любченко. Но в его пресс-службе в комментарии РБК-Украина заявили, что по месту жительства и работы Любченко в Министерстве экономики сегодня следственные действия не проводились.

Отметим, сегодня Верховная рада должна рассмотреть отставку Любченко.

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Государственная налоговая администрация УкраиныАлексей Любченко