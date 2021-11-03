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Відставка п'ятьох міністрів: що сьогодні розгляне Рада

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Київ, Середа 03 листопада 2021 08:25
Відставка п'ятьох міністрів: що сьогодні розгляне Рада Фото: що розгляне Рада сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 листопада о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Під час якого, зокрема, розгляне низку урядових кадрових питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Так, нардепи розглянуть звільнення п'ятьох членів уряду, а саме:

  • Абрамовського Романа Романовича з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
  • Любченка Олексія Миколайовича з посади першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки України;
  • Резнікова Олексія Юрійовича з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Уруського Олега Семеновича з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Тарана Андрія Васильовича з посади міністра оборони України.

Крім того, на пленарному засіданні Рада також планує розглянути усунення неточностей чи неузгодженостей в ухвалених законах, а саме:

  • ЗУ про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (№2203);
  • у тексті прийнятого ЗУ про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№5459-1);
  • у тексті прийнятого ЗУ про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№ 5599).

Раніше РБК-Україна писало, що на засіданні фракції "Слуга народу" депутати обговорюють кандидатури нових міністрів. Зокрема, призначення нових кандидатів планують провести в Раді вже цього четверга.

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