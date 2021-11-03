Відставка п'ятьох міністрів: що сьогодні розгляне Рада
Фото: що розгляне Рада сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 3 листопада о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Під час якого, зокрема, розгляне низку урядових кадрових питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.
Так, нардепи розглянуть звільнення п'ятьох членів уряду, а саме:
- Абрамовського Романа Романовича з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Любченка Олексія Миколайовича з посади першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки України;
- Резнікова Олексія Юрійовича з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Уруського Олега Семеновича з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Тарана Андрія Васильовича з посади міністра оборони України.
Крім того, на пленарному засіданні Рада також планує розглянути усунення неточностей чи неузгодженостей в ухвалених законах, а саме:
- ЗУ про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (№2203);
- у тексті прийнятого ЗУ про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№5459-1);
- у тексті прийнятого ЗУ про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№ 5599).
Раніше РБК-Україна писало, що на засіданні фракції "Слуга народу" депутати обговорюють кандидатури нових міністрів. Зокрема, призначення нових кандидатів планують провести в Раді вже цього четверга.