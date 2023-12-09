Офис генпрокурора установил производителя "Шахедов", которыми РФ атакует Украину

В Офисе Генпрокурора со ссылкой на экспертизы заявили, что ударные беспилотники типа "Shahed-131\136", которыми Россия обстреливает Украину с сентября 2022-го, производит иранская государственная авиастроительная компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

"Получены выводы экспертных исследований, согласно которым БПЛА с маркировкой "Герань-2" идентифицированы как БПЛА камикадзе типа "Shahed-136". Другой изъятый образец под названием "Герань-1" идентифицирован как ударный БПЛА камикадзе "Shahed-131". Разработчиком и производителем указанных БПЛА является компания Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Исламской Республики Иран."- говорится в письме.

По данным издания, это первые данные правоохранительных органов, которые могут свидетельствовать о причастности Ирана к производству БПЛА.

Еще в январе этого года в департаменте противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Общественному сообщали, что не могут определить страну-происхождение беспилотников, пути поставки, место изготовления и другие подробности, однако это будут пытаться установить.

Сотрудничество России и Ирана

Ранее мы писали, что Россия и Иран договорились "противодействовать" санкциям стран Запада. Российский министр назвал это важным шагом в наращивании координации усилий "членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций".

Также мы писали, может ли Иран передать баллистические ракеты России.

В ноябре стало известно, что Россия строит завод по производству "Шахедов". Об этом заявили журналисты Reuters на спутниковых снимках.

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