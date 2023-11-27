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Эксперт оценил, может ли Иран передать баллистические ракеты России

Киев, Понедельник 27 ноября 2023 18:54
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Эксперт оценил, может ли Иран передать баллистические ракеты России Фото: эксперт оценил, может ли Иран передать баллистические ракеты России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Валерий Романенко

Предсказать передачу иранских баллистических ракет России пока сложно. Но сигналов о таких поставках не наблюдается.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт по авиации и ракетным вооружениям Валерий Романенко.

По его словам, пока нет признаков того, что Иран в скором времени начнет передачу России баллистических ракет, но "угрозы есть всегда, если что-то есть у Ирана, а Россия может за это что-то предложить".

Он напомнил, что иранцы сейчас проходят обучение на тренировочных самолетах Як-130, а Россия может передать им позже истребители Су-35, от которых отказался Египет.

"Тегеран не богат на валюту, иранцы платят неохотно, поставляют России дроны и снаряды. Возможно, обойдется без ракет, но, конечно, нужно тщательно следить и изучать остатки", - добавил Романенко.

Что предшествовало

Напомним, еще неделю назад представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал о том, что Иран готовится передать России свои баллистические ракеты.

Их могут поставить для того, чтобы страна-агрессор использовала такое вооружение для войны в Украине.

На фоне этого Кирби заявил об обеспокоенности Соединенных Штатов Америки.

Более детально о возможной передаче иранской баллистики России можете узнать в материале РБК-Украина.

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