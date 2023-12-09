Офіс генпрокурора встановив виробника "Шахедів", якими РФ атакує Україну

В Офісі Генпрокурора з посиланням на експертизи заявили, що ударні безпілотники типу “Shahed-131\136”, якими Росія обстрілює Україну з вересня 2022-го, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

“Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу "Shahed-136". Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе "Shahed-131". Розробником та виробником вказаних БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран.”- йдеться в листі.

За даними видання, це перші дані правоохоронних органів, що можуть свідчити про причетність Ірану до виробництва БпЛА.

Ще у січні цього року в департаменті протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Суспільному повідомляли, що не можуть визначити країну-походження безпілотників, шляхи постачання, місце виготовлення та інші подробиці, однак це намагатимуться встановити.

Співробітництво Росії та Ірану

Раніше ми писали, що Росія та Іран домовилися "протидіяти" санкціям країн Заходу. Російський міністр назвав це важливим кроком у нарощуванні координації зусиль "членів світової спільноти щодо подолання незаконних санкцій".

Також ми писали, чи може Іран передати балістичні ракети Росії.

У листопаді стало відомо, що Росія будує завод із виробництва "Шахедів". На цьому наголосили журналісти Reuters на супутникових знімках.

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