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Офис генпрокурора внес апелляцию на домашний арест Медведчуку

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Вторник 18 мая 2021 13:18
Офис генпрокурора внес апелляцию на домашний арест Медведчуку Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда относительно круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука. Настаивают на содержании под стражей.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.

"Офис Генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 гривен", - сообщили в комментарии.

В то же время нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале сообщил, что также защита внесла апелляцию. Требуют отмены решения о домашнем аресте.

"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время", - сообщил он.

Напомним, 13 мая Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Медведчука и решил отправить его под домашний арест.

Как писало РБК-Украина, после этого, на Медведчука надели электронный браслет.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что "скорее всего будет апелляция", поскольку она "уверена в том документе, который подготовила".

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