Офис генпрокурора внес апелляцию на домашний арест Медведчуку
Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда относительно круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука. Настаивают на содержании под стражей.
Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.
"Офис Генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 гривен", - сообщили в комментарии.
В то же время нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале сообщил, что также защита внесла апелляцию. Требуют отмены решения о домашнем аресте.
"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время", - сообщил он.
Напомним, 13 мая Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Медведчука и решил отправить его под домашний арест.
Как писало РБК-Украина, после этого, на Медведчука надели электронный браслет.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что "скорее всего будет апелляция", поскольку она "уверена в том документе, который подготовила".