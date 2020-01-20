Генпрокуратура відкрила справи за свідченнями звільнених полонених

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Звільнені бранці повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням, катування

Офіс Генерального прокурора зареєстрував 14 кримінальних проваджень за свідченнями звільнених полонених. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що звільнені бранці повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, застосування фізичного насильства з боку бойовиків.

"Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора за результатами допитів полонених, звільнених 29 грудня 2019 року, зареєстрували 14 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у звіті організації Human Right Watch говориться, що протягом 2019 року російська влада в окупованому Криму продовжувала знущатися з кримських татар, переслідуючи десятки людей за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі.

Крім того, голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що Росія утримує за гратами тільки у "кримських справах" щонайменше 89 осіб.

Як відомо, 25 грудня на Керченському мосту на в'їзді в окупований Крим російські силовики затримали п'ятьох кримських татар. Вони поверталися з Москви з засідання суду по справі першої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір".