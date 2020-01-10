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Офіс генпрокурора звернувся до партнерів за даними щодо аварії літака МАУ в Ірані

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 16:23
Офіс генпрокурора звернувся до партнерів за даними щодо аварії літака МАУ в Ірані
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна просить надати інформацію, що може посприяти розслідуванню катастрофи

Україна звернулася до іноземних партнерів з проханням надати інформацію щодо аварії українського літака в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Як заявили в Офісі генпрокурора, українська сторона перебуває на цілодобовому зв’язку з фахівцями на місці аварії літака МАУ в Тегерані. Також в Офісі генпрокурора просять іноземних партнерів надати всю можливу інформацію про катастрофу.

"На даний момент вживаються всі заходи для дослідження обставин авіакатастрофи, зокрема Офіс генерального прокурора вже звернувся до іноземних партнерів із проханням надати наявну інформацію, яка може сприяти розслідуванню", - розповіли у відомстві.

Крім того, зараз вживаються заходи для організації спільної робочої групи слідчих держав, громадяни яких стали жертвами авіакатастрофи, з розслідування причин та обставин події.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Посольство США в Україні передало президенту Володимиру Зеленському дані щодо авіакатастрофи українського літака в Ірані. Отримані дані будуть найближчим часом оброблені українськими фахівцями.

Також РБК-Україна писало, що розвідувальний супутник США зафіксував теплові плями двох іранських ракет, які були випущені в напрямку літака МАУ. Американська розвідка переконана, що іранський радар розпізнав український літак як ціль, після чого по ньому були запущені дві ракети класу "земля-повітря".

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