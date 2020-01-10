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Помпео запропонував Зеленському допомогу в розслідуванні катастрофи МАУ

Новини » Політика     10.01.2020 - 15:51
Помпео запропонував Зеленському допомогу в розслідуванні катастрофи МАУ
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Помпео і Зеленський обговорили розслідування авіакатастрофи в Ірані

Державний секретар США Майк Помпео запропонував допомогу в розслідуванні авіакатастрофи МАУ в Ірані в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Зокрема, Помпео повідомив, що сьогодні провів переговори із Зеленським.

"Висловлюю найглибші співчуття у зв'язку із загибеллю людей в результаті трагічної катастрофи рейса 752 "Міжнародних авіаліній України". Ми з Україною і готові запропонувати нашу підтримку і допомогу в проведенні розслідування ", - зазначив держсекретар США.

Помпео запропонував Зеленському допомогу в розслідуванні катастрофи МАУ

Нагадаємо, раніше посольство США в Україні передало Зеленському дані щодо авіакатастрофи в Ірані. Передбачається, що американська сторона могла передати відомості про те, що український Boeing був збитий ракетою.

До цього стало відомо, що супутник США зафіксував теплові плями двох іранських ракет, які були випущені в напрямку літака МАУ. Розвідка США переконана, що іранський радар розпізнав український літак як ціль, після чого його вразили ракети класу "земля-повітря".

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Новини України Володимир ЗеленськийМіжнародні авіалінії УкраїниІранавиакатастрофаМайк Помпео
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