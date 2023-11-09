ВАКС объявил приговор экс-главе налоговиков в Одесской области за взяточничество

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) сегодня, 9 ноября, объявил приговор бывшей и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы Одесской области и ее заместителя, которых поймали на взяточничестве в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры ( САП ).

Подсудимые были признаны виновными "в предложении и предоставлении 25 тысяч долларов неправомерной выгоды для руководителя структурного подразделения региональной прокуратуры", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Фигуранты - Наталья Чеботарева и ее заместитель Владимир Мосийчук, разоблаченные во взяточничестве в январе 2020 года.

Детали дела

Следствием было установлено, что глава региональной ГНС, действуя совместно со своим заместителем, предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры Одесской области ежемесячно давать взятку в размере 25 тысяч долларов.

"В свою очередь последний должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей и не привлекать налоговиков к ответственности", - рассказали в САП.

Какие приговоры

Экс-руководителю налоговиков в Одесской области назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы, а также лишили 5 ранга госслужащего и права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года с конфискацией имущества.

Ее заместителю суд дал 5 лет лишения свободы.

В САП добавили, что приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения через апелляционную жалобу.

Напомним, 13 января 2020 года главу налоговой службы Одесской области Наталью Чеботареву задержали на получении взятки в 25 тысяч долларов. Через несколько дней Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 904 тысяч гривен, чем она и воспользовалась.