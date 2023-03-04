Бракосочетание онлайн: как с помощью "Дії" подать заявление о браке
Украинцам упростили процедуру подачи заявления на женитьбу с помощью портала "Дія".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".
"Женитьба онлайн становится еще ближе! Теперь невесты могут подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии", - говорится в сообщении.
Для того чтобы подать заявление необходимо:
Зайти на портал "Действие" и авторизоваться. Затем нажать "Услуги - Семья - Заявление о браке". Заполнить заявление и выбрать дату церемонии. После - оплатить административный сбор картой и подписать его электронной подписью.
Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна подписать ее с КЭП.
Затем необходимо ожидать электронное письмо с деталями от выбранного ДРАЦС.
РБК-Украина сообщало, что в "Дії" уже стартовало бета-тестирование замены водительского удостоверения и получение выписки о несудимости.
Кроме того, в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога.
К тому же стало известно, будут ли украинцы получать повестки в "Дії".
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