Бракосочетание онлайн: как с помощью "Дії" подать заявление о браке

Украинцам упростили процедуру подачи заявления на женитьбу с помощью портала "Дія".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

"Женитьба онлайн становится еще ближе! Теперь невесты могут подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии", - говорится в сообщении.

Для того чтобы подать заявление необходимо:

Зайти на портал "Действие" и авторизоваться. Затем нажать "Услуги - Семья - Заявление о браке". Заполнить заявление и выбрать дату церемонии. После - оплатить административный сбор картой и подписать его электронной подписью.

Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна подписать ее с КЭП.

Затем необходимо ожидать электронное письмо с деталями от выбранного ДРАЦС.