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У Росії проходять вибори до Держдуми. Україна закликає не визнавати голосування

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Росія, П'ятниця 17 вересня 2021 06:21
У Росії проходять вибори до Держдуми. Україна закликає не визнавати голосування Фото: у Росії проходять вибори до Держдуми із залученням жителів окупованої частини Донбас (unian.ua)
Автор: Артур Родивилов

У Камчатському краї Росії та Чукотському автономному окрузі о 8:00 17 вересня за місцевим часом (23:00 16 вересня за Києвом) відкрилися виборчі дільниці. Це перші регіони Росії, де почалося триденне голосування на виборах різного рівня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".

Пізніше дільниці відкрилися в Магаданській області, на Сахаліні, в Хабаровському краї, Примор'ї та Єврейській автономній області.

Основним днем голосування вважається 19 вересня, а 17 і 18 вересня - додатковими. Триденний формат нібито покликаний не допустити спалахів поширення коронавірусу. Дільниці відкриваються о 8:00 і працюють до 20:00 за місцевим часом.

Росіяни оберуть 450 депутатів Держдуми. З них 225 депутатів обираються по одномандатних виборчих округах (один округ - один депутат) і 225 депутатів - від політичних партій, по федеральному виборчому округу (пропорційно числу голосів за списки кандидатів). Цього року на парламентські вибори зареєстровано 3812 кандидатів від 14 партій.

Крім депутатів Держдуми росіянам належить вибрати вищих посадових осіб суб'єктів країни (в Мордовії, Тиві, Чечні, Хабаровському краї, Бєлгородській, Пензенській, Тверській, Тульській, Ульяновській областях).

У 39 суб'єктах громадяни проголосують за депутатів законодавчих зборів. У Дагестані, Карачаєво-Черкесії та Північній Осетії будуть обрані глави суб'єктів депутатами зборів за поданням президента.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України звернулася до світової спільноти із закликом засудити вибори до Держдуми Російської Федерації, оскільки вони будуть проводитися в окупованому Криму, а також із залученням жителів непідконтрольного Донбасу з російськими паспортами.

МЗС України закликало міжнародні організації не визнавати голосування.

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