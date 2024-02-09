ua en ru
Пт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сразу серия "прилетов". Оккупанты жалуются на масштабную "бавовну" в Токмаке и селах

Запорожье, Пятница 09 февраля 2024 14:55
UA EN RU
Сразу серия "прилетов". Оккупанты жалуются на масштабную "бавовну" в Токмаке и селах Фото: оккупанты жалуются на масштабные "хлопки" в Токмаке и селах 9 февраля (t.me/brdVP)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты пожаловались на серию "прилетов" сразу в нескольких населенных пунктах временно оккупированной Запорожской области. В частности, взрывы раздавались в Токмаке, селах Богдановка и Зеленополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Во всех случаях без гражданских пострадавших. Что в очередной раз подтверждает, что ВСУ очень осторожно уничтожают логистику врага, заботясь о сохранении жизни гражданских", - говорится в сообщении.

В частности, взрывы раздавались:

  • в Токмаке захватчики показали попадание вблизи одного из автомагазинов в городе;
  • в селе Богдановка (Черниговская сельская община) взрывалось в расположении склада и зернохранилища;
  • о целой серии взрывов сообщают в селе Зеленополь (Розовская сельская община, Пологовский район). По информации оккупантов, попадания были вблизи неработающей школы и церкви.

Добавим, что официальных сообщений от Генштаба Украины на этот счет пока не было.

Ситуация в Токмаке

Российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область вибухи
NEWS
Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить