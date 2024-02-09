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Одразу серія "прильотів". Окупанти жаліються на масштабну "бавовну" в Токмаку та селах

Запоріжжя, П'ятниця 09 лютого 2024 14:55
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Одразу серія "прильотів". Окупанти жаліються на масштабну "бавовну" в Токмаку та селах Фото: окупанти жаліються на масштабну "бавовну" в Токмаку та селах 9 лютого (t.me/brdVP)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти пожалілися на серію "прильотів" одразу в декількох населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області. Зокрема, вибухи лунали у Токмаку, селах Богданівка та Зеленопіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

"У всіх випадках без цивільних постраждалих. Що вчергове підтверджує, що ЗСУ дуже обережно знищують логістику ворога, дбаючи про збереження життя цивільних", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вибухи лунали:

  • у Токмаку загарбники показали влучання поблизу одного з автомагазинів у місті;
  • у селі Богданівка (Чернігівська сільська громада) вибухало у розташуванні складу та зерносховища;
  • про цілу серію вибухів повідомляють у селі Зеленопіль (Розівська сільська громада, Пологівський раойон). За інформацією окупантів, влучання були поблизу непрацюючої школи та церкви.

Додамо, що наразі офіційних повідомлень від Генштабу України з цього приводу поки не було.

Ситуація у Токмаку

Російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти в Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".

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Запорізька область вибухи
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